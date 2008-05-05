Требуется нарисовать три иконки для веб-проектов. первая- рыбное производство вторая- строительство третья- медицина ТЗ прицепленно, пример иконок внутри. ОЧЕНЬ срочно. ...
Изготовление серии иконок
Необходимо изготовить красивые, сочные, качественные иконки для готового дизайна страницы игры.
Стиль иконок должен совпадать со стилем страницы игры.
Общее количество иконок: 22 шт.
Размер иконок: ~40x40px
Цена за всю работу – $400.
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