Есть набор иконок. Нужно выбрать из них по тематике и подправить под стилистику сайта. До 5 у.е. Работы немного :)
Создание иконок. Вход только для вменяемых
Для работы над интересным проектом
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Иконки и Пиксель-арт17 заявокЗакрыт17 лет назад
- $400
Необходимо изготовить красивые, сочные, качественные иконки для готового дизайна страницы игры. Стиль иконок должен совпадать со стилем страницы игры. Общее количество иконок: 22 шт. Размер ...Иконки и Пиксель-арт31 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $25
Требуется нарисовать три иконки для веб-проектов. первая- рыбное производство вторая- строительство третья- медицина ТЗ прицепленно, пример иконок внутри. ОЧЕНЬ срочно. ...Завершен17 лет назад
- $50
Добрый день. Требуется создание иконок для интернет-сайта. Размер 90*66 - до 10 штук. Небольшое портфолио будет плюсом. Подробности в личной переписке. Спасибо за внимание. Большая просьба писать только сюда!Завершен17 лет назад
Иконка в формате png с простым рисунком, 32 на 32Иконки и Пиксель-арт18 заявокЗакрыт17 лет назад
2 Иконки для Windows Vista. (256 x 256, 48 x 48, 32 x 32, 16 x 16) - 256-цветные и 32-битные варианты, прозрачный фон. Формат файлов - ICO. Обе иконки основываются на ...Закрыт17 лет назад
Требуется сделать иконку скрипичного ключа (образец цвета прилагается) в размерах 256*256, 48*48, 32*32, 16*16, в 32-битном и 256-цветном вариантах, на прозрачном фоне. Иконка 16*16 должна быть понятной и привлекательной. Вариант 16*16*32бит должен ...Закрыт17 лет назад
Нужен набор иконок для ToolBar. Размер 20 X 20 X 24. Начиная от стандартных (Создать, Открыть, Сохранить, Выход и т.д.), кончая некоторыми специфическими (например, работа с БД, использование различных фильтров и др.). ...Иконки и Пиксель-арт17 заявокЗакрыт17 лет назад
- $5
Суть идеи: Некоторые журналы, например, PC-WORLD делают обзоры различного оборудования, потом выбирают лучшее и у себя на сайте в обзоре пишут "лучший принтер 2008 года" и вешают картинку "выбор редакции PCWORLD. Потом ...Закрыт17 лет назад
Нарисовать иконки для сайта 40х40 для категорий сайта названия категорий: Материалы (строительные) Кирпич и камни Стекло Линолеум Мастики (типа краска покрытие) Кровельные материалы (для ...Завершен17 лет назад