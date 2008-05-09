Требуется создание иконок 100х100

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт18 заявок294 просмотра

Здравствуйте.

Мне необходимо около 10 иконок размером 100х100 в одном стиле.

Вы можете победить если:

1. Вы фрилансер

2. У Вас заполнен раздел "Пиксел-арт/Иконки"

3. Вы не пишите мне в личку/аську

4. Вы согласны работать через СБС

5. У Вас приемлимые цены

Спасибо.

Так же напишите цену за разработку одной иконки и цену за 10 иконок в одном стиле.

17 лет назад
Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров