Иконки для сайта, 150 шт. Реклама

Всем доброго времени суток!

Для сайта рекламного агентства нужно нарисовать простейшие иконки, главное что требуется, что бы они были нужных размеров, в едином стиле и изображали рекламные услуги.

Я предоставлю список услуг для которых нужны иконки.

Всего иконок потребуется около 150 шт.