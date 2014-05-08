Иконки для сайта, 150 шт. Реклама

Нужны простые и красивые, но при этом уникальные картинки для постов блога (по 1-2 на каждый). Какое делать изображение нужно определять исходя из текста. Оплата - 100 рублей за 1 картинку. Адрес блога http://maminykrilya.ru/. Примеры ...
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Всем доброго времени суток!
Для сайта рекламного агентства нужно нарисовать простейшие иконки, главное что требуется, что бы они были нужных размеров, в едином стиле и изображали рекламные услуги.
Я предоставлю список услуг для которых нужны иконки.
Всего иконок потребуется около 150 шт.
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