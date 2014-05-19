Логотип и Иконка для сайта

$50
Иконки и Пиксель-артЗавершен36 заявок330 просмотров
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Нужен логотип и иконка фавикон для интернет магазина

Логотип в форме ищущей собачки мультяшный, но стилизованный

Фотки породы дополнительно пришлю исполнителю.

за удачное решение возможна доплата.

10 лет назад
rednick1
Николай 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
udgines
Шилова 
42 годаЧили
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$30
2 дня
Все сделали оперативно, спасибо.
Спасибо Николай за работу. Рекомендую как хорошего заказчика. Оплата своевременная.