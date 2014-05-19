Логотип и Иконка для сайта

Нарисовать кнопку и сделать ее с 9 разными текстами. по сути 9 кнопок: Сайт tireatg.by Тексты для кнопок: 1) Связаться со специалистом 2)Технические параметры и характеристики 3) Нажмите, чтобы посмотреть 4) Посмотреть таблицу 5)Contact our specialist 6)Click here 7)LOAD INDEX TABLE 8)SPEED INDEX ...
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Нужен логотип и иконка фавикон для интернет магазина
Логотип в форме ищущей собачки мультяшный, но стилизованный
Фотки породы дополнительно пришлю исполнителю.
за удачное решение возможна доплата.
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