Логотип для стартапа

Вадим проявил себя как очень ответственный исполнитель. Сначала постарался понять что нужно, несколько раз общались по скайпу голосом. Это позволило обсудить все нюансы в кратчайшие сроки. Также судя по всему умеет хранить конфиденциальность, что для меня было очень важно. Прислал несколько вариантов логотипа в кратчайшие сроки.