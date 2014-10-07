Иконка для android.

Для программы на android нужно разработать логотип. Программа представляет фотографии из инстаграм и других источников в календарном виде так что там очевидно должен быть календарь и возможно еще значок инстаграме или картинки.

Нужно в векторном и растравом виде, в 5 размерах от 48*48 , 72*72, 96*96, 144*144, 512*512 32 битый с альфаканалом

Пишите предложения по срокам и ценам.

И также буду рада каким то предложениям по самой иконке так как у меня креатива совсем нет