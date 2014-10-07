Иконка для android.

Иконки и Пиксель-артЗавершен10 заявок190 просмотров
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Для программы на android нужно разработать логотип. Программа представляет фотографии из инстаграм и других источников в календарном виде так что там очевидно должен быть календарь и возможно еще значок инстаграме или картинки.

Нужно в векторном и растравом виде, в 5 размерах от 48*48 , 72*72, 96*96, 144*144, 512*512 32 битый с альфаканалом

Пишите предложения по срокам и ценам.

И также буду рада каким то предложениям по самой иконке так как у меня креатива совсем нет

Android
10 лет назад
6istik
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
freelancer7
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Александр оперативно сработал, предложил много вариантов иконки.
Ирина проявила себя как честный, добросовестный заказчик. Оплата была проведена сразу же после выполнения проекта. Задача была поставлена грамотно и ясно. Всегда на связи. Рекомендую
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