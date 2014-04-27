Нарисовать значки-иконки для сайт недвижимости

Здравствуйте,мне нужен фавикон для сайта!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нарисовать значки-иконки для страниц:
http://www.realtyar.ru/poisk/kvartiry_komnaty_doma
http://www.realtyar.ru/poisk/kommercheskaja
http://www.realtyar.ru/poisk/zagorodnaya
Формат: лучше png, но и jpg сойдет на белом фоне. Размер: не менее 100х100px
Пример во вложении
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