Favicon для сайта

$9
Иконки и Пиксель-артЗавершен6 заявок215 просмотров
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Нужно нарисовать уникальный и красивый favicon для сайта tutbag.ru ( 3 варианта)

бюджет 300 рублей.

10 лет назад
ToJIka4
Артем 
28 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$9
1 день
все ок
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