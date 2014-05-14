Нарисовать кнопки в стилистике сайта

$10
Иконки и Пиксель-артЗавершен6 заявок185 просмотров
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Нарисовать кнопку и сделать ее с 9 разными текстами. по сути 9 кнопок: Сайт tireatg.by

Тексты для кнопок:

1) Связаться со специалистом

2)Технические параметры и характеристики

3) Нажмите, чтобы посмотреть

4) Посмотреть таблицу

5)Contact our specialist

6)Click here

7)LOAD INDEX TABLE

8)SPEED INDEX TABLE

9) Technical Data and Characteristics

10 лет назад
badmaiden
38 летЛатвия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
netekspert
Александр 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад
$10
2 дня
Работой довольна. Все четко и быстро.
Спасибо, рад еще раз с Вами поработать!