Отрисовать 17 иконок

Для проекта https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ova.b3code Сейчас приложение доступно только для РФ. Для других стран можно скачать тут http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=488492 необходима новая иконка приложения и логотип на экран загрузки приложения(splash screen). Идея логотипа: ухмыляющаяся/хитрая утка держащая красную корзинку Иконка: Голова утки(опять хитрой)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта про отжимания нужно сделать 17 иконок, иллюстрирующих отжимания разных видов.
Отжимания на кулаках
Отжимания
Отжимания на бицепс
Отжимания на брусьях
Отжимания без ног
Отжимания на пальцах
Отжимания с отягощением
Отжимания на одной руке
Плиометрические отжимания
Отжимания с широкой постановкой рук
Отжимания на ладонях с переходом на пальцы
Отжимания на ребрах ладоней
Отжимания от скамьи
Отжимания с узкой постановкой рук
Отжимания с хлопком
Отжимания с человеком на спине
Отжимания у стены
Размеры каждой: большая 128 на 128
маленькая 64 на 64
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