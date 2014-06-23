Отрисовать 17 иконок

$50
Иконки и Пиксель-артЗавершен10 заявок241 просмотр
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Для сайта про отжимания нужно сделать 17 иконок, иллюстрирующих отжимания разных видов.

Отжимания на кулаках

Отжимания

Отжимания на бицепс

Отжимания на брусьях

Отжимания без ног

Отжимания на пальцах

Отжимания с отягощением

Отжимания на одной руке

Плиометрические отжимания

Отжимания с широкой постановкой рук

Отжимания на ладонях с переходом на пальцы

Отжимания на ребрах ладоней

Отжимания от скамьи

Отжимания с узкой постановкой рук

Отжимания с хлопком

Отжимания с человеком на спине

Отжимания у стены

Размеры каждой: большая 128 на 128

маленькая 64 на 64

10 лет назад
aligarh
Тимур 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
freelancer7
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$30
2 дня
Все отлично
отличный заказчик. чёткое np? своевременная оплата
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