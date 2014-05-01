Нарисовать иконку приложения и splash screen

Иконки и Пиксель-артЗакрыт16 заявок202 просмотра
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Для проекта

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ova.b3code

Сейчас приложение доступно только для РФ. Для других стран можно скачать тут http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=488492

необходима новая иконка приложения и логотип на экран загрузки приложения(splash screen).

Идея логотипа:

ухмыляющаяся/хитрая утка держащая красную корзинку

Иконка:

Голова утки(опять хитрой)

10 лет назад
sh1ng
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад