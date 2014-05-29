Нарисовать 8 иконок

Приаттачены 8 иконок и фон

белые символы из 8-ми иконок нужно вставить в указанный фон.

При этот подправить фон слегка, чтобы не был таким пиксельным

От вас стоимость и дата когда будет готово.

Сначала делаем одну иконку, если все ок, то делаем 7 остальных.