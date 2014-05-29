Нарисовать 8 иконок

Для сайта про отжимания нужно сделать 17 иконок, иллюстрирующих отжимания разных видов. Отжимания на кулаках Отжимания Отжимания на бицепс Отжимания на брусьях Отжимания без ног Отжимания на пальцах Отжимания с отягощением Отжимания на одной руке Плиометрические отжимания Отжимания с широкой постановкой рук Отжимания на ладонях с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приаттачены 8 иконок и фон
белые символы из 8-ми иконок нужно вставить в указанный фон.
При этот подправить фон слегка, чтобы не был таким пиксельным
От вас стоимость и дата когда будет готово.
Сначала делаем одну иконку, если все ок, то делаем 7 остальных.
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