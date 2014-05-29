Нарисовать 8 иконок

Иконки и Пиксель-артЗавершен11 заявок244 просмотра
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Приаттачены 8 иконок и фон

белые символы из 8-ми иконок нужно вставить в указанный фон.

При этот подправить фон слегка, чтобы не был таким пиксельным

От вас стоимость и дата когда будет готово.

Сначала делаем одну иконку, если все ок, то делаем 7 остальных.

10 лет назад
danWolf
Данил 
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
diviator
Дмитрий 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$40
1 день
Быстро, качественно - спасибо!
С Данилом все прошло быстро и без задержек, рекомендую как ответственного заказчика.
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