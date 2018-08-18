Иконки для сайта по типам труб

Надо нарисовать иконки на типы труб.

Есть 2 основные группы:

1. Электросварные, в нее входят: Прямошовные трубы, Микрошовные трубы, Спиралешовные трубы

2. Бесшовные трубы, в нее входят: Горячекатанные трубы, Холоднокатанные трубыи параллельная классификация: Трубы большого диаметра, Трубы по ГОСТ, Трубы по ТУ.

При этом он не должен занимать много места по высоте и адаптироваться в мобильной версии.