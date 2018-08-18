Иконки для сайта по типам труб

$22
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен4 заявки202 просмотра

Надо нарисовать иконки на типы труб. 

Есть 2 основные группы: 

1. Электросварные, в нее входят: Прямошовные трубы, Микрошовные трубы, Спиралешовные трубы

2. Бесшовные трубы, в нее входят: Горячекатанные трубы, Холоднокатанные трубыи параллельная классификация: Трубы большого диаметра, Трубы по ГОСТ, Трубы по ТУ. 

При этом он не должен занимать много места по высоте и адаптироваться в мобильной версии.

7 лет назад
akj82
41 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vitaliybelousov
Виталий 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$25
1 день
Сроки и качество - ок
Все так же хорошо)

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vitaliybelousov
Виталий 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад

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