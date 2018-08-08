Нарисовать иконку

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Завершен8 заявок210 просмотров

Есть сайт

https://delifish.ru/

там есть иконки

http://prntscr.com/kg3okr

и одна из них - экологически чистая продукция

нужно в стиле текущих иконок нарисовать что-то такое

https://images.google.ru/imgres?imgurl=https://d2gg9evh47fn9z.cloudfront.net/thumb_COLOURBOX11239583.jpg&imgrefurl=https://www.colourbox.com/image/organic-product-icon-image-11255826&docid=M6lHjHzyN-k-PM&tbnid=1rYtZm0RSPHfMM:&vet=1&w=320&h=320&source=sh/x/im

жду цену и срок

7 лет назад
neuronaut
Дмитрий 
41 год
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
7 лет назад
$1
1 день
Спасибо Юрию за быструю и качественную работу! К сотрудничеству рекомендую.
Всё отлично! Мои наилучшие рекомендации! Спасибо!

Заявки фрилансеров

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
7 лет назад