Сделать картинки для интернет-магазина для категорий и товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен23 заявки312 просмотров

Необходимо изготовить картинки категорий и товаров. Оплата сдельная за количество сделанных картинок. Тематика картинок: овощи и фрукты. Формат jpg. 

7 лет назад
pavlovau11
Ульяна 
33 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

FVG
50 лет
10 лет в сервисе
Была
17 дней назад
7 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена в срок и качественно. Всегда на связи. Рекомендую.
Отличный заказчик. Предоставляют подробное ТЗ, консультация и оплата в срок. Легко и приятно было работать.

Заявки фрилансеров

FVG
50 лет
10 лет в сервисе
Была
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