Создать логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт35 заявок505 просмотров

Создать логотип  для компании которая занимается ремонтом ванных и туалетов. В логотипе выделить качества: Ответственность,надежность чтобы было знакомо и вызывало доверие

7 лет назад
guest_15335786178652
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нарисовать иконку

    Есть сайт https://delifish.ru/ там есть иконки http://prntscr.com/kg3okr и одна из них - экологически чистая продукция нужно в стиле текущих иконок нарисовать что-то такое https://images.google.ru/imgres?imgurl=https://d2gg9evh47fn9z.cloudfront.net/thumb_COLOURBOX11239583.jpg&amp;imgrefurl=https://www.colourbox.com/image/organic-product-icon-image-11255826&amp;docid=M6lHjHzyN-k-PM&amp;tbnid=1rYtZm0RSPHfMM:&amp;vet=1&amp;w=320&amp;h=320&amp;source=sh/x/im жду цену ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Задача: придумать дизайн и отрисовать 8 векторных иконок

    Подробности в техзадании (Google docs). ТЗ достаточно чтобы составить представление о задаче,  любую допонительную информацию предоставлю с началом работы. От вас - ссылка на портфолио и цена.

    Иконки и Пиксель-арт20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Иконки на сайт

    $5

    сердце, карьера, учись у профессионала, онлайн школа, стань мастером своего дела. с делать в одном стиле за кратчайшие срок

    Иконки и Пиксель-арт10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Отрисовать иконку для приложения

    $30

    Что есть: есть мобильное приложение (доска объявлений). Не классический классифайд, упор сделан на обмен товарами. Что нужно сделать: необходимо нарисовать иконку, чтобы она была говорящей о ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Svg

    Здравствуйте! Требуется нарисовать svg иконку. Сейчас нужна 1, остальные есть. Иконка должна быть в таком же стиле, как и другие.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нарисовать несколько картинок

    На сайте интернет магазина детских товаров http://www.lapochka-shop.ru увидите 8 картинок голубого цвета, нужно еще 8 в этом-же цвете нарисовать. Для таких разделов: 1. Манежи | Шезлонги 2. Автокресла 3. Товары для ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн логотипа - иконки с совой

    Привет всем креативным и любителям нестандартных проектов!  Нужен логотип, иконка для лицензионного магазина по продаже канабисе в штатах.  Изначально это был один челевек известный под иконкой Совы. Тематика соотвественно Сова и ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад