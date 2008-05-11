Иконки для транспортного портала

Необходимо разработать и нарисовать 7 иконок. Тематика жд перевозки. Иконки будут использоваться в справочнике компаний, наглядно показывая с каким типом подвижного состава работает та или иная компания:

• Крытый вагон

• Полувагон

• Контейнер

• Платформа

• Сетка

• Реф-секция + Термос

• Цистерна

Размер около 88х31 пикселей. Все иконки, естественно, должны быть выполнены в едином стиле.

В приложении пример цистерны которая после соответствующей обработки вполне может сгодиться..