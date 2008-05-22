Нарисовать 2 маленьких пиксель-арт-картинки

Уважаемые фрилансеры!

Требуется из приложенных к проекту двух маленьких картинок (они одинаковые, различаются только размером) нарисовать две такие-же картинки (таких-же размеров) в стиле пиксель-арт.

На выходе мы должны получить psd-файл в слоях.

Для оперативности пишите в ICQ: 2шесть0-964-06нуль.