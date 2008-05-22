Для работы над интересным проектом
Нарисовать 2 маленьких пиксель-арт-картинки
Уважаемые фрилансеры!
Требуется из приложенных к проекту двух маленьких картинок (они одинаковые, различаются только размером) нарисовать две такие-же картинки (таких-же размеров) в стиле пиксель-арт.
На выходе мы должны получить psd-файл в слоях.
Для оперативности пишите в ICQ: 2шесть0-964-06нуль.
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