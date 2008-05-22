Нарисовать 2 маленьких пиксель-арт-картинки

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен4 заявки326 просмотров

Уважаемые фрилансеры!

Требуется из приложенных к проекту двух маленьких картинок (они одинаковые, различаются только размером) нарисовать две такие-же картинки (таких-же размеров) в стиле пиксель-арт.

На выходе мы должны получить psd-файл в слоях.

Для оперативности пишите в ICQ: 2шесть0-964-06нуль.

17 лет назад
exelstudio
Сергей 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Stasya7
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
4 отзыва
17 лет назад
$2
Анастасия справилась с поставленной задачей на все 100%. Обращайтесь к ней - не пожалеете!

Заявки фрилансеров

Stasya7
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
4 отзыва
17 лет назад