Иконки в интернет магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт21 заявка332 просмотра

Разработать стиль и прорисовать иконки для каталога интернет-магазина http://www.perestroika.com.ua/component/option,com_virtuemart/Itemid,51/

17 лет назад
kolpakov
45 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров