Favicon для автопортала

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт32 заявки662 просмотра

Здравствуйте!

Требуется создание качественной иконки Favicon для автопортала www.automototruck.com

С ув. Ростислав

17 лет назад
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42 года
19 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Serg85
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов
17 лет назад
$5

Заявки фрилансеров

Serg85
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов
17 лет назад