Банк иконок

Изображение:http://www.joyteam.ru/st/task/screen2.jpg Эта картинка - фрагмент локации, на которой происходит игровое действие. Прямо поверх этой локации во время игры должны накладываться картинки растений, которые там будут расти. У каждого растения есть несколько стадий ...