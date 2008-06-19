Нарисовать 10 иконок

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен31 заявка476 просмотров

Нужны 10 больших (256x256) иконок в стиле Vista.

Предложения только тут, в личку не писать!!!

Указывайте, пожалуйста, сроки.

17 лет назад
drbn
41 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

izt
Ъъ 
53 года
18 лет в сервисе
Была
16 лет назад
5 отзывов
17 лет назад
$200
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Была большая задержка с оплатой. В остальном — приятный заказчик, четкое ТЗ.

Заявки фрилансеров

izt
Ъъ 
53 года
18 лет в сервисе
Была
16 лет назад
5 отзывов
17 лет назад