Для работы над интересным проектом
Коррекция смайликов
Исходник: Смайлики из приатаченного набора сделаны с расчетом на показ на светлой странице (бэкграунд). На черном фоне видна светлая окантовка вокруг объекта.
Задача: необходимо отредактировать смайлики, всего 13 штук таким образом, чтобы изображения не имели окантовок как на темном бэкграунде, так и на светлом (в приатаченом архиве файл index.htm - пример того, как должны выглядеть изображения при изменении цвета бэкграунда).
Конечный продукт: 13 измененных файлов в формате gif (анимированный) с именем равным имени оригинального файла + 2. Пример исходный файл - mysmile.gif, откорректрованный файл с именем mysmile2.gif
Код файла вставлен в HTML страницу (см. атач) аналогично примеру
Требования:
1. Иконки смайликов не имеют окантовок при изменении цвета бэкграунда страницы
2. Откорректированные иконки смайликов должны быть того же размера (ширина и высота), что и исходный файл
3. Кол-во фреймов в откорректированном файле совпадает с кол-вом фреймов в исходном файле.
4. Размер ( килобайты) откорректированного файла НЕ превышает размер исходного файла
Последнее. ИМХО задача простая к пониманию и я достаточно полно описал что хочу получить.
Пожалуйста, сразу указывайте цену и срок исполнения.
Предложения лучше оставлять на странице проекта
Предложения типа "обращайтесь сделаем" и иже им подобные - свидетельство того, что исполнитель не умеет читать или ленится прочесть описание до конца. Такие предложения - пустая трата времени и мне не интересны.
Спасибо
Заявки фрилансеров
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