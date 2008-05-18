Коррекция смайликов

Исходник: Смайлики из приатаченного набора сделаны с расчетом на показ на светлой странице (бэкграунд). На черном фоне видна светлая окантовка вокруг объекта.

Задача: необходимо отредактировать смайлики, всего 13 штук таким образом, чтобы изображения не имели окантовок как на темном бэкграунде, так и на светлом (в приатаченом архиве файл index.htm - пример того, как должны выглядеть изображения при изменении цвета бэкграунда).

Конечный продукт: 13 измененных файлов в формате gif (анимированный) с именем равным имени оригинального файла + 2. Пример исходный файл - mysmile.gif, откорректрованный файл с именем mysmile2.gif

Код файла вставлен в HTML страницу (см. атач) аналогично примеру

Требования:

1. Иконки смайликов не имеют окантовок при изменении цвета бэкграунда страницы

2. Откорректированные иконки смайликов должны быть того же размера (ширина и высота), что и исходный файл

3. Кол-во фреймов в откорректированном файле совпадает с кол-вом фреймов в исходном файле.

4. Размер ( килобайты) откорректированного файла НЕ превышает размер исходного файла

Последнее. ИМХО задача простая к пониманию и я достаточно полно описал что хочу получить.

Пожалуйста, сразу указывайте цену и срок исполнения.

Предложения лучше оставлять на странице проекта

Предложения типа "обращайтесь сделаем" и иже им подобные - свидетельство того, что исполнитель не умеет читать или ленится прочесть описание до конца. Такие предложения - пустая трата времени и мне не интересны.

Спасибо