Для работы над интересным проектом
Задание на отрисовку растений для онлайн-игры
Изображение:http://www.joyteam.ru/st/task/screen2.jpg
Эта картинка - фрагмент локации, на которой происходит игровое действие. Прямо поверх этой локации во время игры должны накладываться картинки растений, которые там будут расти. У каждого растения есть несколько стадий роста - первая стадия - это когда оно еще совсем маленькое (росток), потом 5 стадий, когда оно увеличивается в размерах, становится взрослым растением, и потом еще 2 стадии, когда оно засыхает и совсем засохшее. Всего нужно 8 стадий на каждое растение.
Часть растений - это цветы. Во взрослом состоянии это должен быть распустившийся цветок. Часть - кусты. Тогда это "кустистый" куст во взрослом состоянии.
Изображение:http://www.joyteam.ru/st/task/imageline.gif
Результат работы должен быть представлен в виде линейки, которая приведена выше. В каждой клетке должна быть одна стадия роста. Все стадии должны быть отрисованы на прозрачном фоне. Рисунок будет накладываться поверх локации, пример которой приведен выше. На каждое растение отведена площадь 50x50 пикселей. Однако, это не означает, что нужно использовать ее полностью. Предполагается, что маленькие растения будут мало места занимать. Большие кусты побольше. Маштаб рисунков нужно соотнести с размером персонажа, который изображен на верхнем рисунке.
Дальше по системе координат - В каждой клетке координата X=25, Y=40 берется за точку, из которой растение должно расти. Стебель, ствол должны выходить из этой точки. Если это куст, то центр основания должен быть в этой точке.
И вторая часть задания - нарисовать результат сбора этого растения персонажем. Т.е. если персонаж сорвет розу, то нужно нарисовать картинку, где будет во весь размер изображен цветок розы. Размер этой картинки - 60x60. Фон #ffffff.
Вот первоначальный список необходимых растений:
1. хаома - по легенде это древо жизни (рисуйте как куст)
2. гаокэрна - тоже дерево, могучее и сильное (рисуйте как куст)
3. астрагола - растение, листья в форме звездочек
4. адонис - травянистое растение с желтыми цветами
5. сальвия - похоже на крапиву с продолговатыми синими цветками
6. полигония - растение с листьями в виде многоугольников
Выбранный исполнитель
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