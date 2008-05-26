Создать 6-9 иконок для сайта продающего материалы

$750
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт5 заявок433 просмотра

Необходимо разработать 6-9 иконок, максимальный размеры 64х64, Разделы: Изоляционные материалы, крепежные материалы, фасадные системы, строительные материалы, электротехнического оборудование, упаковка. Посмотреть наброски по которым делается дизайн, можно тут - http://www.amma.su/site.pdf

17 лет назад
A-3
41 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Vikings
Петр 
50 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$750

Заявки фрилансеров

Vikings
Петр 
50 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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