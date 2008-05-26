Описывать особо нечего,просто нужно сделать favicon для сайта,бизнес направленности. Пишите вашу цену в тендере.
Создать 6-9 иконок для сайта продающего материалы
Необходимо разработать 6-9 иконок, максимальный размеры 64х64, Разделы: Изоляционные материалы, крепежные материалы, фасадные системы, строительные материалы, электротехнического оборудование, упаковка. Посмотреть наброски по которым делается дизайн, можно тут - http://www.amma.su/site.pdf
Похожие заказы
- Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен17 лет назад
Отрсовка иконок на тему отели гостиницы отдых всего 100 шт.Иконки и Пиксель-арт16 заявокЗакрыт17 лет назад
- $300
Нужны 10 больших (256x256) иконок в стиле Vista. Предложения только тут, в личку не писать!!! Указывайте, пожалуйста, сроки.Завершен17 лет назад
Ищу человека кто за линк и строку в About моей проги нарисует мне пару иконок. ICQ 53652588.Иконки и Пиксель-арт7 заявокЗакрыт17 лет назад
Изображение:http://www.joyteam.ru/st/task/screen2.jpg Эта картинка - фрагмент локации, на которой происходит игровое действие. Прямо поверх этой локации во время игры должны накладываться картинки растений, которые там будут расти. У каждого растения есть несколько стадий ...Завершен17 лет назад
- $20
Требуется нарисовать три иконки для веб-проектов. первая - рыбное производство - два человечка, девушка и молодой человек (рыбак и рыбачка) вторая - строительство - два человечка, девушка и молодой человек (два ...Завершен17 лет назад
Исходник: Смайлики из приатаченного набора сделаны с расчетом на показ на светлой странице (бэкграунд). На черном фоне видна светлая окантовка вокруг объекта. Задача: необходимо отредактировать смайлики, всего 13 штук таким образом, чтобы изображения не ...Иконки и Пиксель-арт7 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо разработать и нарисовать 7 иконок. Тематика жд перевозки. Иконки будут использоваться в справочнике компаний, наглядно показывая с каким типом подвижного состава работает та или иная компания: • Крытый ...Иконки и Пиксель-арт12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $2
Уважаемые фрилансеры! Требуется из приложенных к проекту двух маленьких картинок (они одинаковые, различаются только размером) нарисовать две такие-же картинки (таких-же размеров) в стиле пиксель-арт. На выходе мы должны получить ...Завершен17 лет назад
Нужны иконки для сайта 5 штук: a. пиктограмма «для дома» - схематическое изображение одноэтажного дома b. пиктограмма «для школы» - схематическое изображение ...Иконки и Пиксель-арт18 заявокЗакрыт17 лет назад