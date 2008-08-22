26 иконок по видам отдыха. 4 по видам транспорта. Часть иконок может быть выполнена в виде пиктограмм. Только для дизайнеров из москвы. Обязательные личные встречи и консультации.
Иконка
Нужно сделать иконку
по тематике математика
100*100
gif
Выбранный исполнитель
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