Иконка

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен28 заявок472 просмотра

Нужно сделать иконку

по тематике математика

100*100

gif

17 лет назад
Syana_gr
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Angel-ll
Андер 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 отзывов(-1)
17 лет назад
$10
Дякую за вчасно зроблену роботу. Надіюсь будемо співпрацювати.
Дякую оплата отримана. Рекомендую всім. Доречі - достатньо професійно допомагла з вищою математикою. Спасибі.

Заявки фрилансеров

Angel-ll
Андер 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 отзывов(-1)
17 лет назад

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