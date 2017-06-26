Картинки для игры

Нужно создать следующие картинки для компьютерной игры. Тематика игры: карта мира и карты континентов со странами.

1. Картинка 1600x1200 px

Картинка нлавного окна программы. На картинке должен преобладать голубой фон, может быть изображен, например, глобус или другие элементы подходящие по тематике.

2. Элементы меню для главного окнаб примерный размер 500x100 px

а) Кнопка одного пункта меню.

б) Подсвеченная кнопка (будет отображаться при наведении мышки)