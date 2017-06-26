Картинки для игры

Иконки и Пиксель-артЗавершен13 заявок1064 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать следующие картинки для компьютерной игры.  Тематика игры: карта мира и карты континентов со странами.

1. Картинка 1600x1200 px

Картинка нлавного окна программы. На картинке должен преобладать голубой фон, может быть изображен, например, глобус или другие элементы подходящие по тематике.

2. Элементы меню для главного окнаб примерный размер 500x100 px

а) Кнопка одного пункта меню. 

б) Подсвеченная кнопка (будет отображаться при наведении мышки)

7 лет назад
Katerina_sch
Шоль 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
neyvmila
Людмила 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$35
3 дня
Спасибо большое за картинки!
Спасибо за заказ! С удовольствием продолжу сотрудничество.