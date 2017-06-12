Нарисовать иконку " Примерочная"

Иконку нарисовать в духе иконки " примерочная " свадебного салона " Дом Вести " ! В верхней части сайта есть икона с манекеном ! Как всегда нарисовать в этом духе ..- но чтобы не сильно была похожа ! Если надо будет ссылка на свадебный салон Дом Вести, то напишите и отправлю !