Нарисовать иконку " Примерочная"

Иконки и Пиксель-артЗакрыт9 заявок261 просмотр
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Иконку нарисовать в духе  иконки " примерочная " свадебного салона " Дом Вести " !  В верхней части сайта есть икона с манекеном !  Как всегда нарисовать в этом духе ..- но чтобы не сильно была похожа ! Если надо будет ссылка на свадебный салон Дом Вести, то напишите и отправлю ! 

6 лет назад
vallera5555
Валерий 
46 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
Alen_Ilon
Алена 
26 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$8
2 дня