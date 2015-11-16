Нарисовать favicon для [url=https://hotshowlife.com/]сайта[/url], возможны варианты со стилистикой нового логотипа, но это не обязательно. Также прикрепил, то что уже есть, не нужно вставлять тоже самое, придумайте что-то новое
Сделать схематично 12 картинок.Тема полотенцесушители
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