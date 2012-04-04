Ask Yoda

$350
Иллюстрации и РисункиЗавершен8 заявок216 просмотров
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Требуются рисунк для игры. игра для Андроид устройства

12 лет назад
2win
53 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
epavlovich
Евгений 
50 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
35 отзывов
12 лет назад
$350
1 день
Сделано быстро и качественно. Время вхождения в задачу и приятное общение радуют. Обращусь еще.
Отличный заказчик, интересное задание, оплата вовремя. Всем рекомендую. Спасибо за сотрудничество.
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