Иллюстрации для детской книги (для девочек)

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Закрыт48 заявок892 просмотра

Требуется художник-иллюстратор для проекта "Волшебные трафареты" (серия книг для девочек) Формат книги 23 на 23 см. В книге должны быть использованы наши готовые 6 образов кукол. Предпочтительная векторная графика, растр. Для начала требуется пробный разварот.

Рассмотрим любые варианты.

17 лет назад
Natta2003
45 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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