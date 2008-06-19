Нарисовать Илюстраций

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок286 просмотров

Техническое Задание тута находится http://www.sendspace.com/file/4s6x15

Обезательно работы высшего уровня,сроки бюджет и контакты

17 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

Snegovik
Алексей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Snegovik
Алексей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад