Создать 11 эскизов круглых печатей

Нужно создать 11 искизов , на подобе тех что уже есть , соблюдая размеры и т.п . В кореле .

Данные по предприятияим я дам.

P.S. Если Вы раньше уже занимались разработкой круглых печатей , о у Вас на верняка остались образцы с которых и можно зделать мои печати. Мне не нужны эксклюзивные не повтаримые печати ... обычная печать , для обычных тредприятий .

Важно: язык Украинский