Необходимо нарисовать две географические карты

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Закрыт6 заявок228 просмотров

Необходимо нарисовать две географические карты. Никакой привязки к реально существующей географии, ландшафт обсуждаем отдельно, карты размером не более 500*500.

Для примера качества или представления о том, что конкретно нужно вот такой рисунок:

http://chat-igra.clan.su/geliodon1.jpg

17 лет назад
Roxy25
Lilu Roxy 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

sosed
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
17 лет назад
$50
5 дней

Заявки фрилансеров

sosed
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
17 лет назад

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