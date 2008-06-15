Требуется отрисовать картинку в векторном формате. Желательно с небольшими изменениями, что-бы авторство не могло оспариваться. Предметом конкурса будут являться уже выполненные подобные работы.
Две иллюстрации
Требуется сделать две иллюстрации, выполнить их вручную либо на компьютере но в стиле ручного рисунка.
Тема бизнес конференции.
Рисунки нужны не позднее чем утром в субботу 14 Июня.
Обязательно посмотрите ниже примерные примеры работ, что бы хотелось.
Cхема работы:
1. Вы присылайте мне на e-mail: [email protected]
- ссылку на свои работы
- номер icq
- контактный телефон
2. Если все подходит, я высылаю размеры картинок и мы обговариваем сюжет.
3. Вы делаете 2-3 наброска очень простеньких на каждую картинку, чтоб примерно выбрать.
4. После того как я выберу, делаете рисунок в качестве.
5. Присылаете рисунок мне на почту.
6. Если рисунок выполнен в срок я плачу 1500 руб. за рисунок и буду еще подкидывать работу.
Если не выполнено в срок то плачу на 300 руб. меньше за рисунок
Если вы не выходите на связь, у вас сломался интернет, выключили электричество и вас закрыли на работе,
то я ищу другово исполнителя сразу.
Если не очень понравилось на 200 руб. меньше за рисунок.
Если рисунок очень понравился я добавляю еще 200 руб.
Работаю без предоплаты так как много кидали кидают и будут кидать.
Оплачиваю (paypal, webmoney, yandexmoney, перевод)
Выбранный исполнитель
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