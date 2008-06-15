Требуется сделать две иллюстрации, выполнить их вручную либо на компьютере но в стиле ручного рисунка.

Тема бизнес конференции.

Рисунки нужны не позднее чем утром в субботу 14 Июня.

Обязательно посмотрите ниже примерные примеры работ, что бы хотелось.

Cхема работы:

1. Вы присылайте мне на e-mail: [email protected]

- ссылку на свои работы

- номер icq

- контактный телефон

2. Если все подходит, я высылаю размеры картинок и мы обговариваем сюжет.

3. Вы делаете 2-3 наброска очень простеньких на каждую картинку, чтоб примерно выбрать.

4. После того как я выберу, делаете рисунок в качестве.

5. Присылаете рисунок мне на почту.

6. Если рисунок выполнен в срок я плачу 1500 руб. за рисунок и буду еще подкидывать работу.

Если не выполнено в срок то плачу на 300 руб. меньше за рисунок

Если вы не выходите на связь, у вас сломался интернет, выключили электричество и вас закрыли на работе,

то я ищу другово исполнителя сразу.

Если не очень понравилось на 200 руб. меньше за рисунок.

Если рисунок очень понравился я добавляю еще 200 руб.

Работаю без предоплаты так как много кидали кидают и будут кидать.

Оплачиваю (paypal, webmoney, yandexmoney, перевод)