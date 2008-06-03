Иллюстрации будут использоваться в дизайне страниц сайта услуг для бизнеса. Не слишком серьезно. Иллюстрации для бизнес-среды в возрасте от 30 до 45 лет. Стилистически можно подсмеиваться над теми кто не знает ...
Оформление книги
Приглашаю художников для оформления книги
Хотите получить в портфолио работы для книги + заработать на этом.
Приглашаю к сотрудничеству!
Сейчас пишу книгу, посвященную развитию органов чувств и самопознанию. Книга в виде фэнтезийного рассказа нашего времени + вплетена методика по саморазвитию.
На данный момент заключен договор с издательством Вершина, рукопись будет отдана в издательство к концу августа.
Мне нужен художник, который сможет прочувствовать атмосферу книги и нарисовать к ней порядка 20-30 рисунков.
Механизм работы будет следующий. Я высылаю главу и либо указываю к какому тексту нужно нарисовать иллюстрацию, либо вы сами выбираете наиболее интересное вам место и делаете к нему рисунок.
Оплата: ваше имя и , возможно доп. информация в книге + около 300 $ после сдачи всех рисунков.
Для того чтобы понять, что вы мне подходите - провожу конкурс. Нужно сделать один рисунок на заданную тему. Стиль и цвет сейчас не важен.
История книги - Молодой парень, простой менеджер попадает на лекцию, на которой узнает, что мир можно воспринимать иначе, более полно и насыщенно, что органы чувств у обычного человека работают процентов на 5-10 и что есть технология, позволяющая восполнить этот пробел и достичь в саморазвитии потрясающих результатов. Далее герой встречает хранителей чувств, которые обучают его премудростям своих знаний.
Описание рисунка. Молодой парень, простой менеджер где-то сидит (например, на природе) и представляет себе три Кубика, на одном из которых лежат три плиты (внизу большая, наверху самая маленькая - пирамидкой), на другом - одна, больше предыдущих и где-то в воздухе висит еще одна (типа она находится в процессе перемещения). Суть упражнения переместить все плиты с одного куба на другой, при этом можно за раз переместить только одну плиту и только меньшую - на большую. Исходное положение - все плиты пирамидкой лежат на одном из кубов.
Попробуйте выполнить упражнение сами - заодно прочувствуете.
Жду ваши варианты работ, с лучшими, на мой взгляд - продолжим разговор.
Важно: у москвичей огромное преимущество, т.к. скорее всего нужно будет подъехать в издательство, которое находится в столице. НО, если ваша работа очень понравится - выход найдем.
Всем удачи!
P.s. Принимаются работы с бесплатным участием
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