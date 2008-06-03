Готов купить базу (500-700) векторных макетов для печати на футболках (пример mirmaek.ru x-maika.ru -приколы на футболках)""
Жемчужина
Нужно отрисовать жемчужину в векторе.
Только в векторе.
Не фото, не 3Д, не Фотошоп, не пейнт, не диаграммы экселя.
Жемчужина голубого цвета. Должно быть понятно, что это жемчужина, а не голубой колобок.
Направление света стандартное. Тень - обязательно.
Вид такой, как будто она лежит на белой поверхности и мы на неё с боку смотрим.
Фон белый.
Креатив приветствуется и дополниельно оплачивается если он не отходит от общей концепции.
Нам нужна конкретно ваша работа, а не работа с веба. В вебе мы и сами взять могли бы.
Ваши варианты ждем на электропочту (см. профиль)
Указывайте цену.
Предложения типа "есть крутой вариант, но покажем только после предоплаты" не рассматриваются.
Варианты "плохо, зато дешево" не рассматриваются.
Ждем.
С уважением, Михаил
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