Отрисовка в векторе элементов оформления витрины

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Закрыт12 заявок369 просмотров

Мы оформляем витрину магазина игрушек и товаров для детей. Необходимо нарисовать рисунок в векторе. Сюжет рисунка – это детская сказочная страна, по которой едет поезд с игрушками и товаром. Приблизительный эскиз прилагается.

17 лет назад
Ping_up
52 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

zi-nina
44 года
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

zi-nina
44 года
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад

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