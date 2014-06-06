Нужны дизайнеры, умеющие рисовать часы наподобие http://clock-desktop.com/crystal_clock.shtml Можно просто в Фотошопе Высылайте цены и сроки icq 489085855 [email protected]
Нарисовать мне уникальную аватару.
Задача в следующем:
Хочу себе уникальную аватару, выполненную в аниме-готическом стиле - если непонятно как это, смотрите на аватару приложенную в файле.
Предложения принимаются следующим образом:
делаете набросок Вашей аватары (или несколько - сколько угодно) и отправляете на адрес [email protected] Не забудьте указать цену - это значительно повысит Ваши шансы. Все вопросы можно задать на тот же имейл.
Оставлять предложения здесь не отправив эскиз - бессмысленно.
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