Нарисовать мне уникальную аватару.

Задача в следующем:

Хочу себе уникальную аватару, выполненную в аниме-готическом стиле - если непонятно как это, смотрите на аватару приложенную в файле.

Предложения принимаются следующим образом:

делаете набросок Вашей аватары (или несколько - сколько угодно) и отправляете на адрес [email protected] Не забудьте указать цену - это значительно повысит Ваши шансы. Все вопросы можно задать на тот же имейл.

Оставлять предложения здесь не отправив эскиз - бессмысленно.