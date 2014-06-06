Нарисовать мне уникальную аватару.

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Завершен5 заявок334 просмотра

Задача в следующем:

Хочу себе уникальную аватару, выполненную в аниме-готическом стиле - если непонятно как это, смотрите на аватару приложенную в файле.

Предложения принимаются следующим образом:

делаете набросок Вашей аватары (или несколько - сколько угодно) и отправляете на адрес [email protected] Не забудьте указать цену - это значительно повысит Ваши шансы. Все вопросы можно задать на тот же имейл.

Оставлять предложения здесь не отправив эскиз - бессмысленно.

17 лет назад
Jin-Roh
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Perekrestova
46 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад
$8
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
От сотрудничества остались только положительные впечатления, приятно с такими людьми работать.

Заявки фрилансеров

Perekrestova
46 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад