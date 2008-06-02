Перерисовать в кривые

Здравствуйте, фрилансеры.

Мне необходимо картинку которая в приложении перерисовать в Иллюстраторе (версия не важна).

+ дописать кое что. Потому что в итоге из этого будет делаться рекламный щит.

Просьба писать здесь свои предложения, либо в личку если что то подробное или вопросы. Стандартные шаблонные сообщения будут игнорироваться.

Работаю через Сервис безопасных сделок, пишу по результатам плодотворного сотрудничества хорошие отзывы.

Спасибо за внимание.