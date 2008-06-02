Перерисовать в кривые

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Завершен16 заявок379 просмотров

Здравствуйте, фрилансеры.

Мне необходимо картинку которая в приложении перерисовать в Иллюстраторе (версия не важна).

+ дописать кое что. Потому что в итоге из этого будет делаться рекламный щит.

Просьба писать здесь свои предложения, либо в личку если что то подробное или вопросы. Стандартные шаблонные сообщения будут игнорироваться.

Работаю через Сервис безопасных сделок, пишу по результатам плодотворного сотрудничества хорошие отзывы.

Спасибо за внимание.

17 лет назад
Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

wind-wings
Анжелика 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад
$40
1 день
Результатом сотрудничества я очень доволен, так как все пожелания и мысли угадывались в итоге макет получился ещё интереснее чем был! Кстати параллельно мы договорились ещё об одном проекте, так что рекомендую!
Хороший заказчик, вежлив в общении, оплата вовремя. Все положительные впечатления, что нужны для комфортной и результативной работы. Приятно иметь дело :)

Заявки фрилансеров

wind-wings
Анжелика 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад

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