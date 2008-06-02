Нужна карта РФ нарисованная в таком стиле http://bestposters.ru/db/FP1262_big.jpg. Но с большей детализацией.
Перерисовать в кривые
Здравствуйте, фрилансеры.
Мне необходимо картинку которая в приложении перерисовать в Иллюстраторе (версия не важна).
+ дописать кое что. Потому что в итоге из этого будет делаться рекламный щит.
Просьба писать здесь свои предложения, либо в личку если что то подробное или вопросы. Стандартные шаблонные сообщения будут игнорироваться.
Работаю через Сервис безопасных сделок, пишу по результатам плодотворного сотрудничества хорошие отзывы.
Спасибо за внимание.
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