Требуется идея для художественной иллюстрации!

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт2 заявки414 просмотров

Основная тема - взаимопроникновение миров МИКРО и МАКРО (подробности см. архив *rar в приложении).

Свободный выбор сюжета, используемых персонажей и места действия, НО желательно без каких-либо явных привязок к сканам с электронных микроскопов, т.е. микробы с бактериями в их натуральном виде не нужны, однако можно использовать некоторые их элементы в качестве дополнительных объектов к воссоздаваемому фантастическому миру (если, конечно, в таковом возникнет необходимость). Также не слишком интересны космические объекты (планеты, звезды, созвездия) в традиционном их виде, добавленные в композицию "для пущего колориту".

Идея должна быть "УДАРНОЙ" - ОРИГИНАЛЬНОЙ, СВЕЖЕЙ, ВКУСНОЙ, без отсылок на уже известные произведения искусства и с перспективой на возможность исполнения в традиционной графической манере. Предпочтительны сложные составные конструкции, игры с перспективой и интересные оптические иллюзии. Не бойтесь провокационных и просто странных сюжетов! Психоделика приветствуется.

Идеи принимаются

а.) в виде подробного словесного описания возможного иллюстративного ряда - 10-20$

б.) в виде наброска в формате jpg, выполненного в любой технике (рисунок, фотомонтаж и пр.) - 20-50$

Оплата зависит от степени доработки первоначальной идеи исполнителем.

Технический уровень выполнения наброска с идеей НЕВАЖЕН, главное, чтобы было понятно, что на нем вообще изображено, хорошо рисовать тоже необязательно.

Идеи и наброски высылать по адресу [email protected] с упоминанием в теме письма "Микро и Макро".

ПС. Не предлагайте посмотреть ваше портфолио! Чем вы занимались раньше, в данном случае не играет никакой роли, а устаревшие или использованные прежде идеи мне лично так и вовсе не нужны. Не тратьте мое и свое собственное время. На комментарии с отсылкой "по адресу" реагировать не стану.

17 лет назад
DGeller
Дина 
44 года
18 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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