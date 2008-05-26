Народ! Помогите, плз. Очень нужен Айболит в векторе. Можно и растр, но хорошего качества (не менее 2000 px по высоте). Все облазил, нигде нет. Может есть у кого? Нужен завтра утром.

Одблагодарить могу 5 WMZ + отзыв.