Здравствуйте. Необходимо разработать комплект иконок для программы: VipVPN Фактически это одна и та же иконка разных цветов (см. примеры в прикрепленном файле) Сайт программы: http://www.vipvpn.com (т.е. стиль исполнения как на ...
Несколько картинок для сайта
Здравсвуйте дорогие ребята!
Мне нужно нарисовать небольшое кол-во миниатюр. У нас на сайте есть возможность делать друг - другу подарки как на http://my.mail.ru Так вот, нужно нарисовать нам эти самые подарки! Подарки должны быть интересными, красочными и немного гламурными! Темы различные, посмотрите примеры на http://my.mail.ru в разделе подарки "Сделать подарок". Цены прошу не завышать, людям с большими запросами попрошу не беспокоиться...
Заявки фрилансеров
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