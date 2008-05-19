Несколько картинок для сайта

Здравсвуйте дорогие ребята!

Мне нужно нарисовать небольшое кол-во миниатюр. У нас на сайте есть возможность делать друг - другу подарки как на http://my.mail.ru Так вот, нужно нарисовать нам эти самые подарки! Подарки должны быть интересными, красочными и немного гламурными! Темы различные, посмотрите примеры на http://my.mail.ru в разделе подарки "Сделать подарок". Цены прошу не завышать, людям с большими запросами попрошу не беспокоиться...