Образы героев для литературного проекта

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Закрыт9 заявок351 просмотр

Художникам, дизайнерам и всем кто умеет создавать векторные изображения. Для нового литературного проекта необходимо создать образы главных героев. Подробности здесь: http://positivus.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=42

17 лет назад
PositivusRU
Андрей 
54 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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