Красиво изменить купюру достоинством 10 000 тенг на 15 000 тенге, т.е. изменить цифры и надпись.Вместо "Национальный банк Казахстана"-"Национальный банк приколов" Нужен как сувенир, в подарок. Так как такой купюры в природе не существует-дело не криминальное.