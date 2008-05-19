3D обложка для цифрового товара

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт2 заявки197 просмотров

Необходимо создать 3D обложку для цифрового товара!

Бюджет $10

Оплата на WebMoney

За более подробной информацией прошу обращаться на ICQ: 740962

17 лет назад
SplashWeb
Роман 
34 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

MotionMax
Максим 
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад
$10
2 дня

Заявки фрилансеров

MotionMax
Максим 
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад

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