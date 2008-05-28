Icon for VipVPN program

Здравствуйте.

Необходимо разработать комплект иконок для программы: VipVPN

Фактически это одна и та же иконка разных цветов (см. примеры в прикрепленном файле)

Сайт программы: http://www.vipvpn.com (т.е. стиль исполнения как на сайте)

Требования:

1. Иконка может быть немного похожа на те что есть (можно взять иконку сетьевого подключения, она аккуратней)

2. Красиво должно быть

3. Если есть полет фантазии в рамках стиля: не ограничиваю.

4. формат 32x32 *.ico ( 16x16 не обязательно, только если есть возможность )

Спасибо за проявленное внимание.