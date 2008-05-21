Шапка,форум и лого

Здравсвуйте дорогие ребята! Мне нужно нарисовать небольшое кол-во миниатюр. У нас на сайте есть возможность делать друг - другу подарки как на http://my.mail.ru Так вот, нужно нарисовать нам эти самые подарки! Подарки должны быть ...