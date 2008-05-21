Шапка,форум и лого

$125
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт16 заявок420 просмотров

Требуется:

-Нарисовать красивую шапку (1600х300). 6 персонажей в стиле фентези на красивом фоне. Растр.

-Нарисовать логотип для сайта. Растр.

-Сделать дизайн для форума (только графика, сам шаблон стандартный). Invision Power Board.

naoki.angel[собака]gmail.com

17 лет назад
Naoki
Dtwo 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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