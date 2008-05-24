Дизайн инструкции для прибора

Добрый день!

НУЖНО:

Сделать инструкцию в формате PDF, объем 5 листов, материалы(текст) все готовы. Также нужно будет обработать одну картинку(продкуция) для размещения ее на титульном листе.

ДИЗАЙН:

Думаю, что инстукции все видели, вообщем должно быть похожее на то, что мы всегда видим в коробке с бытовой техникой.

P.S.

Весить должна мало, черно-белая.